RIR quer "marcar a diferença" na freguesia do Monte

Em jeito de balanço da campanha às Autárquicas, a candidatura do RIR assumiu, hoje, como objectivo "marcar a diferença" no Monte, onde esperam poder integrar Assembleia de Freguesia.

"A nossa verdadeira luta é pela freguesia do Monte, onde queremos marcar a diferença. Mesmo que não vençamos, esperamos poder fazer parte da Assembleia de Freguesia, porque acreditamos que uma oposição forte, séria e construtiva é essencial para o bem de todos os fregueses e para a evolução da freguesia. O Monte precisa de uma voz ativa e vigilante, que defenda os interesses da população e fiscalize com coragem", sublinha o partido num comunicado assinado pela cabeça-de-lista Liana Reis.

Ainda sobre a campanha, o RIR destaca que optou por abordagem "diferente e de "proximidade": "com poucos meios, mas com muito trabalho e convicção".