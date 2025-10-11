Sábado com temperaturas amenas

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) prevê para este sábado, 11 de Outubro, céu geralmente muito nublado, sendo em especial por nuvens altas.



O vento deverá soprar em geral fraco (inferior a 20 km/h) de nordeste.



As temperaturas vão variar entre os 20 e os 25 ºC no Funchal e os 20 e 25 ºC no Porto Santo.

Quanto ao estado do mar, o IPMA aponta para ondas de nordeste com 1,5 a 2 metros, diminuindo gradualmente para 1 metro na costa norte. Já para a costa sul, ondas inferiores a 1 metro.

A temperatura da água do mar deverá manter-se entre os 23 e os 24 ºC.