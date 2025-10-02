Mais de 100 pessoas em Lisboa exigem a libertação de portugueses detidos por Israel

Mais de 100 manifestantes marcam presença num protesto, em Lisboa, que exige a libertação dos cidadãos portugueses detidos na quarta-feira por Israel, em embarcações com ajuda humanitária da Flotilha Global Sumud.

No protesto, organizado pelo movimento de solidariedade com a Palestina, que começou às 18:00 em frente à Embaixada de Israel, estão presentes adultos, jovens e crianças que exibem a bandeira da Palestina e o lenço simbólico palestiniano Keffiyeh.

Muitos deles seguram cartazes que exigem a "Liberdade para a flotilha", " Sanções para Israel" e o " Fim do Cerco na Palestina".

As forças israelitas intercetaram entre a noite de quarta-feira e a manhã de hoje a Flotilha Global Sumud, com cerca de 50 embarcações, que se dirigia à Faixa de Gaza para entregar ajuda humanitária, detendo os participantes, incluindo quatro cidadãos portugueses: a líder do Bloco de Esquerda, Mariana Mortágua, a atriz Sofia Aparício e os ativistas Miguel Duarte e Diogo Chaves.

O primeiro-ministro, Luís Montenegro, disse hoje esperar que os cidadãos portugueses possam regressar ao país "sem nenhum incidente", considerando que a mensagem da flotilha humanitária foi transmitida.