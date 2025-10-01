PR confirmou junto do Governo que portugueses detidos terão apoio consular

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, anunciou hoje ter confirmado junto do Governo que os portugueses detidos terão apoio consular da embaixada de Portugal em Israel, após a intercepção da flotilha que seguia para Gaza.

A flotilha internacional com destino a Gaza com ajuda humanitária, na qual seguiam três portugueses, entre os quais a coordenadora do BE, Mariana Mortágua, foi hoje intercetada pela Marinha de Israel.

"O Presidente da República confirmou junto do Governo que será assegurado, através da nossa Embaixada em Telavive, todo o apoio consular aos compatriotas detidos, como é de regra, e em particular quando implica titulares de órgãos de soberania, bem como todo o apoio ao regresso a Portugal", lê-se numa nota da Presidência da República.