Montenegro espera que portugueses detidos por Israel regressem "sem nenhum incidente"

O primeiro-ministro disse hoje esperar que os três cidadãos portugueses detidos por Israel possam regressar ao país "sem nenhum incidente", considerando que a mensagem da flotilha humanitária foi transmitida.

"A nossa expectativa é de que tudo se vá processar com grande normalidade e que o retorno destes portugueses possa também acontecer sem nenhum tipo de incidente", disse Luís Montenegro, em declarações aos jornalistas, depois de um pequeno-almoço com o homólogo britânico, Keir Starmer, em Copenhaga (Dinamarca).

O primeiro-ministro disse que o Governo está "em contacto com as autoridades israelitas com vista a salvaguardar a situação desses portugueses", como "é a responsabilidade" para com todos os cidadãos nacionais, "sendo certo que não é de desprezar a circunstância de uma destas pessoas ser, além do mais, titular de um órgão de soberania".

Luís Montenegro referia-se à deputada única do BE e coordenadora nacional do partido, Mariana Mortágua, detida na noite de quarta-feira, em simultâneo com a atriz Sofia Aparício e o ativista Miguel Duarte.

"Creio que, do ponto de vista da mensagem política, que, não vale a pena também estar a escamotear, está subjacente a este evento e a esta iniciativa, ela estará neste momento executada", comentou o primeiro-ministro.