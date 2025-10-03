Catarina dos Santos dá testemunho de envelhecimento activo

Na semana em que assinalamos o Dia Internacional do Idoso – a 1 de Outubro – o DIÁRIO dá-lhe a conhecer a história de superação de Catarina dos Santos, na rubrica 'Final Feliz' da edição impressa desta sexta-feira.

A mulher de 77 anos vivia com o receio constante de cair, o que a levava a ficar em casa e evitar certas tarefas.

Há seis meses, começou a treinar com o personal trainer Pedro Luz, no estúdio ‘Be Active’ do Madeira Quality Care.

As quedas são uma das causas predominantes para a mortalidade e morbilidade na terceira idade (...). Acho que o medo de cair devia de ser um incentivo para a pessoa querer fazer exercício Pedro Luz, personal trainer

As mudanças são visíveis: