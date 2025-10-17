Prestação média recua para 393 euros com nova quebra nas taxas de juro

A taxa de juro implícita no crédito à habitação na Região Autónoma da Madeira (RAM) "fixou-se em 3,252%, registando um decréscimo de 0,086 pontos percentuais (p.p.) face ao mês anterior", com a prestação média a baixar para 393 euros em Setembro de 2025, segundo informação disponibilizada pelo Instituto Nacional de Estatística (INE) e divulgada pela DREM. "Refira-se ainda que, em Setembro de 2024, a taxa de juro implícita no crédito à habitação era de 4,496%", ou seja era mais 1,244 pontos percentuais.

Como referido, "o valor médio da prestação vencida dos contratos de crédito à habitação diminuiu", mas apenas 1 euro face ao mês anterior, fixando-se nos 393 euros. Mas "os juros desceram 4 euros em relação ao mês anterior, situando-se nos 186 euros, enquanto a componente de amortização aumentou 3 euros, para os 207 euros. No mês homólogo, o valor médio da prestação vencida era de 418 euros" e os juros levavam a maior fatia, 243 euros, e a amortização a menor , 175 euros.

"Por sua vez, o montante do capital médio em dívida para os contratos de crédito à habitação continuou a aumentar, situando-se, em Setembro de 2025, nos 69.374 euros (69.094 euros em Agosto anterior)", sendo que "um ano antes era de 65.848 euros", menos 3.526 euros.

"A nível nacional, e no conjunto dos contratos de crédito à habitação, a taxa de juro implícita desceu para 3,228%, menos 0,079 p.p. que no mês anterior. A prestação média vencida para a globalidade dos contratos diminuiu para os 393 euros, tendo o valor do capital médio em dívida crescido para os 73.496 euros (72.862 euros no mês precedente)", diz a DREM. "No País, os juros desceram 4 euros face ao mês anterior, para os 195 euros, enquanto o capital amortizado subiu 3 euros, para os 198 euros".