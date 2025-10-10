Rum da Madeira marca presença no 'Whisky Live Warsaw' na Polónia

Três produtores de Rum da Madeira marcam presença, até amanhã, no 'Whisky Live Warsaw', o maior e mais prestigiado festival de bebidas premium da Polónia.

Esta participação conta com o apoio do Instituto do Vinho, do Bordado e do Artesanato da Madeira (IVBAM).

Neste evento, que decorre no Legia Warsaw Municipal Stadium, estão presentes centenas de marcas internacionais de whisky, rum, gin e outras bebidas espirituosas premium, bem como especialistas, distribuidores e apreciadores de todo o mundo.

"A presença dos produtores madeirenses nesta edição (Balancal - Vinha Alta, O Reizinho e William Hinton) reforça a crescente projeção internacional do Rum da Madeira, um produto de denominação protegida e reconhecido pela sua qualidade e autenticidade", destaca a Secretaria Regional de Agricultura e Pescas em comunicado de imprensa.

Com esta participação, o Rum da Madeira volta a afirmar-se como "uma das referências de excelência" no panorama das bebidas espirituosas europeias, "conquistando novos públicos e consolidando a imagem de qualidade dos produtos madeirenses além-fronteiras", acrescenta a mesma nota.