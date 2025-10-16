Sara Sousa destaca medidas de proximidade ao utente no Serviço Regional de Saúde

"A Saúde está onde estão as pessoas", afirmou Sara Sousa numa intervenção, no período antes da ordem do dia, em que referiu medidas do Serviço Regional de Saúde para garantir maior proximidade com os utentes, nomeadamente o reforço de meios nos centros de saúde e as consultas de especialidade nesta unidades.

A deputada social-democrata, enfermeira de profissão, destaca os investimentos que reforçaram os meios técnicos nos centros de saúde, nomeadamente de imagiologia que permitem exames de diagnóstico mais rápidos.

Os cuidados domiciliários também foram destacados por Sara Sousa que refere a necessidade de reforço de meios para garantir a "humanização" dos serviços e assegurar "cuidados de saúde acessível e de qualidade".