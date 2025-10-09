PAN propõe plano municipal para o desporto inclusivo e de proximidade

A candidatura do PAN à Câmara Municipal do Funchal defende a criação de um Plano Municipal de Desporto Inclusivo, com o objectivo de "democratizar o acesso à prática desportiva, apoiar clubes locais, promover saúde e bem-estar e integrar pessoas de todas as idades e condições físicas".

“O desporto é uma ferramenta poderosa de inclusão social e de promoção da saúde. Queremos um Funchal que valorize as associações locais, que melhore os espaços desportivos e que garanta acesso gratuito ou com custos reduzidos para crianças, jovens e idosos”, afirma Mónica Freitas.

A cabeça-de-lista do PAN à Câmara Municipal do Funchal indica que, entre as medidas apresentadas, consta a criação de passe desportivo municipal para jovens e seniores; requalificação de pavilhões, campos e zonas de lazer ao ar livre; apoio técnico e logístico a clubes e associações locais; programas municipais de desporto adaptado e atividades físicas nas escolas e lares; incentivos à prática desportiva feminina e eventos de caráter sustentável.

“A Câmara tem de ver o desporto como investimento social, não como despesa. É através dele que formamos comunidades mais saudáveis, unidas e resilientes”, conclui Mónica Freitas.