RB1 pretende governar com "transparência, responsabilidade e proximidade"

Marco Martins, líder do movimento Ribeira Brava em Primeiro (RB1), reafirma, em nota enviada, o seu compromisso com a população do concelho: "transparência, responsabilidade e proximidade."

“A política tem de voltar a ser um serviço público. Não estamos aqui por cargos nem por interesses, estamos aqui pelas pessoas e por amor à nossa terra”, afirma Marco Martins.

Explica que desde o primeiro dia, o RB1 percorreu todas as freguesias — Ribeira Brava, Campanário, Tábua e Serra de Água — para "ouvir, dialogar e construir um projecto de todos e para todos. Um movimento feito de gente séria, honesta e capaz, que acredita que a Ribeira Brava merece mais e melhor."

O movimento reitera as prioridades do seu programa: dar mais força às freguesias, com com meio milhão de euros anuais para as juntas e uma política de verdadeira descentralização; sensibilizar o Governo Regional para a requalificação da frente-mar e construção de um auditório municipal, que dignifique a cultura e o talento local.

Aponta ainda a habitação acessível, com soluções para fixar jovens e apoiar famílias; reforçar a universidade sénior, garantindo o envelhecimento activo e com dignidade; aposta na educação e juventude, com medidas concretas de empregabilidade jovem e apoio aos estudantes; valorização da agricultura, artesanato e comércio local, pilares da nossa economia e a mobilidade, ambiente e urbanismo modernos, com uma Ribeira Brava mais verde, limpa e acessível.

“Queremos uma Ribeira Brava viva, justa e com oportunidades para todos. Com mais investimento nas freguesias, mais cultura, mais apoio às famílias e aos jovens. Governar é servir — e é isso que nos move”, reforça Marco Martins.

"O RB1 acredita que o futuro da Ribeira Brava se constrói com coragem, verdade e trabalho — respeitando o passado, honrando quem serviu e dando força a uma nova geração que quer fazer diferente", diz ainda.

“No próximo domingo, os ribeirabravenses têm a oportunidade de escolher um caminho novo. Um caminho de proximidade, transparência e dedicação. Um caminho que coloca a Ribeira Brava em primeiro lugar", remata.