Madeira volta a ser região com preço médio por quarto mais elevado

A Associação da Hotelaria de Portugal (AHP) fez hoje um balanço positivo do verão, com a taxa de ocupação a manter-se estável nos 81% e o preço médio por quarto a subir ligeiramente, para 161 euros.

Os resultados do inquérito "Balanço verão 2025" da AHP, relativos ao período entre junho e setembro, afirmam que o "Algarve é a estrela do verão de 2025", segundo a vice-presidente executiva da AHP, Cristina Siza Vieira.

O preço médio por quarto no Algarve subiu para 206 euros e a taxa de ocupação para 88% mantendo a liderança de preços, enquanto Lisboa manteve o preço médio por quarto nos 176 euros, tendo a ocupação média subido para 86%.

"Estamos a entrar num planalto em Lisboa e não vamos assistir a um aumento nem de taxa de ocupação nem de preço", afirmou a vice-presidente da AHP.

Cristina Siza Vieira, destacou o aeroporto de Lisboa como um dos entraves ao crescimento das estadias na cidade, tendo em consideração que a estrutura já está a operar no limite.

"Não me parece que a tendência da hoteleira será baixar preços", ressalvou a dirigente quando confrontada com a estagnação em Lisboa.

A descer encontram-se os Açores, cuja taxa de ocupação baixou para 86%, não obstante, o preço médio por quarto subiu para 143 euros.

Na mesma linha, a região centro também viu reduzida a taxa de ocupação para 56%, contudo o preço médio por quarto aumentou para 109 euros.

De acordo com os dados do inquérito da AHP, o preço médio por quarto subiu em todas as regiões do país à exceção de Lisboa.

A região com a taxa de ocupação mais elevada voltou a ser a Região Autónoma da Madeira com 91%.