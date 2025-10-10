INE confirma abrandamento da taxa de inflação para 2,4% em Setembro

O Instituto Nacional de Estatística (INE) confirmou hoje que a taxa de inflação homóloga foi de 2,4% em setembro, menos 0,4 pontos percentuais que a verificada em agosto.

Num comunicado hoje divulgado, o INE adianta que a inflação subjacente (índice total excluindo produtos alimentares não transformados e energéticos) registou uma variação de 2,0%, contra 2,4% em agosto.

Em cadeia, a variação do Índice de Preços no Consumidor (IPC) terá sido 0,9% (-0,2% em agosto e 1,3% em setembro de 2024), indicou o INE na síntese estatística.

O indicador de inflação subjacente - o índice total excluindo os produtos alimentares não transformados e energéticos -- registou uma variação de 2%, uma taxa inferior em 0,4 pontos percentuais à do mês anterior.

Já a variação do índice relativo aos produtos energéticos foi de 0,3% (-0,2% em agosto) e o índice referente aos produtos alimentares não transformados manteve-se em 7%.

A variação média dos últimos 12 meses foi 2,3%, valor idêntico ao mês anterior.

Por sua vez, o Índice Harmonizado de Preços no Consumidor (IHPC) português registou uma variação homóloga de 1,9%, face a 2,5% em agosto.

Este valor foi inferior em 0,3 pontos percentuais ao estimado pelo Eurostat para a área do euro (em agosto a variação homóloga do IHPC português tinha sido superior em 0,5 pontos percentuais face à área do euro).

Excluindo produtos alimentares não transformados e energéticos, o IHPC em Portugal atingiu uma variação homóloga de 1,6% em setembro (2,3% em agosto), taxa inferior à da zona euro, estimada em 2,4%.

O IHPC registou uma variação mensal de 1,0% (-0,1% no mês anterior e 1,6% em setembro de 2024) e uma variação média dos últimos doze meses de 2,4% (idêntica no mês precedente).