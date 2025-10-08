Rede Anti-pobreza pede urgência de "compromisso político local contra a pobreza e a exclusão social"

A EAPN Portugal / Rede Europeia Anti-Pobreza "defende que a erradicação da pobreza e da exclusão social na sociedade exige um combate persistente, articulado com a defesa dos direitos humanos e com a promoção do desenvolvimento integral do ser humano". Numa nota de imprensa nas vésperas das decisões em 308 municípios portugueses, a EAPN justifica que "no atual contexto de grande incerteza nacional e internacional – marcado por crises políticas, conflitos armados e instabilidade económica global – as Eleições Autárquicas de 2025 em Portugal assumem um papel absolutamente vital".

A luta contra a pobreza não é apenas uma responsabilidade do Estado central. É nas freguesias, nos bairros, nas escolas e nos centros de saúde que se constroem soluções reais. Maria José Vicente, Coordenadora da EAPN Portugal

Nesta perspectiva, "o combate à pobreza e à exclusão social deve ser encarado como um desafio coletivo e de cidadania, que requer intervenções territorializadas, promotoras da coesão social e territorial", advoga a EAPN. "É precisamente no domínio local e social que se encontram os maiores desafios, mas também as oportunidades para criar alternativas que assegurem a equidade, a justiça e uma relação equilibrada entre o local e o global, defende a organização. O território assume-se, assim, como uma variável decisiva para o desenvolvimento económico e social", acrescenta.

E recorda que "a nível nacional, mais de 1,7 milhões de pessoas vivem com menos de 632€ por mês, e 1 em cada 5 portugueses enfrentam pobreza ou exclusão social. As diferenças regionais são significativas, não apenas quanto à gravidade do fenómeno, mas também na capacidade de resposta dos territórios".

No seu apelo, a EAPN Portugal defende ainda que "os desafios atuais que precisam de ser enfrentados são muitos e têm impacto no agravamento das situações de pobreza e exclusão social", nomeadamente:

"As significativas desigualdades territoriais que colocam o país a diferentes velocidades e acentuam as diferenças entre as zonas rurais e as zonas urbanas;

O desafio da falta de Habitação e de acesso à Habitação por parte dos cidadãos mais vulneráveis e que acentuam situações de sem-abrigo;

O agravamento do custo de vida que tem efeitos no acentuar da pobreza energética e da insegurança alimentar;

O insuficiente acesso aos serviços essenciais, nos quais incluímos também a cultura e o lazer;

Uma deficiente rede de transportes públicos que tem impacto também no acesso ao mercado de trabalho;

A desertificação;

A inclusão de novos grupos, como os migrantes;

O acentuar do racismo e de discurso de ódio".

Assim, a EAPN Portugal apresenta "várias propostas de ação para o Poder Local, essenciais nos programas eleitorais e na melhoria concreta das condições de vida das pessoas", sobre os seguintes temas:

"Compromisso com a Erradicação da Pobreza.

Valorização da articulação intermunicipal.

Reforço dos recursos e eficácia na sua implementação.

Promover a Governação Participativa.

Valorizar o Trabalho em Rede e a gestão pró-ativa do território.

Valorizar o trabalho das Instituições Particulares de Solidariedade Social.

Responder de forma eficaz aos desafios sociais prementes e transversais".