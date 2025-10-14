“Centros de decisão não são para assistentes sociais”

O presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, deixou esta terça-feira na Ribeira Brava uma mensagem com duplo sentido político, ao afirmar que “os centros de decisão do Governo e das câmaras não precisam de assistentes sociais”.

A declaração, proferida durante a cerimónia de inauguração das obras de requalificação urbana da vila, um investimento de 5,6 milhões de euros, foi amplamente interpretada como um recado directo a Fátima Aveiro, candidata do JPP à Câmara Municipal do Funchal e conhecida pela sua formação e percurso na área da acção social.

Sem nunca citar nomes, Albuquerque criticou o populismo e a falta de liderança técnica nas autarquias, defendendo que “as câmaras e o Governo precisam de quem saiba decidir, planear e executar, e não de quem confunda política com assistência social”.

O líder do Executivo Regional aproveitou o momento para elogiar Ricardo Nascimento, destacando o seu trabalho à frente da Câmara da Ribeira Brava.

“O Ricardo Nascimento é um exemplo de liderança e de obra feita”, afirmou Albuquerque, assegurando apoio à continuidade política do autarca, cuja carreira poderá seguir para lá da Assembleia Legislativa da Madeira, onde deverá ocupar lugar nos próximos meses.

O discurso terminou com um abraço entre Miguel Albuquerque e Ricardo Nascimento, sob o olhar do novo presidente da Câmara, Jorge Santos, simbolizando um ato de confiança e transição política tranquila no concelho.