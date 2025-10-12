PSD, com coligações, tem 80 câmaras, mais quatro do que PS às 22h43
O PSD, incluindo as coligações com CDS, IL, PPM e MPT, era a força com mais presidentes de câmara eleitos, 80, nas autárquicas de hoje, de acordo com os dados do Ministério da Administração Interna.
Em segundo lugar, quando estão apurados os resultados em 172 dos 308 concelhos, surge o PS, com 76 câmaras, segundo dados do Ministério da Administração Interna, às 22:43.
Freguesias apuradas: 2.675Freguesias por apurar: 584Concelhos apurados: 172Concelhos por apurar: 136Mandatos atribuídos: 1.224Mandatos por atribuir: 834Lista %Votos Votos Mand. Pres. Maiorias Abs. PS 33,60% 856.181 495 76 66 PPD/PSD.CDS-PP 16,86% 429.447 176 20 19 PPD/PSD 16,02% 408.253 316 57 53 CH 9,62% 245.103 34 2 1 GRUPO CIDADAOS 4,78% 121.711 72 10 4 PCP-PEV 4,18% 106.407 54 6 5 PPD/PSD.CDS-PP.IL 1,93% 49.296 11 0 0 CDS-PP 1,64% 41.882 19 3 3 IL 0,89% 22.750 0 0 0 PPD/PSD.CDS-PP.PPM 0,83% 21.216 8 1 1 PPD/PSD.IL 0,77% 19.619 5 1 0 JPP 0,65% 16.651 6 1 1 PS.L.PAN 0,45% 11.483 1 0 0 PPD/PSD.MPT 0,42% 10.821 3 0 0 B.E. 0,38% 9.741 0 0 0 PPD/PSD.CDS-PP.IL.NC.PPM.VP.MPT 0,34% 8.777 0 0 0 L.PS 0,34% 8.559 1 0 0 PPD/PSD.CDS-PP.NC.MPT 0,26% 6.633 2 0 0 PS-PAN-L 0,26% 6.619 1 0 0 PPD/PSD.CDS-PP.PPM.IL 0,24% 6.198 3 0 0 NC.PPM 0,22% 5.605 1 0 0 L 0,20% 5.153 0 0 0 PPD/PSD.IL.CDS-PP 0,19% 4.730 3 0 0 PS.PAN 0,18% 4.626 0 0 0 PS.NC 0,15% 3.754 2 0 0 PPD/PSD.CDS-PP.VP 0,15% 3.707 0 0 0 ADN 0,13% 3.203 0 0 0 NC 0,12% 3.124 4 1 1 CDS-PP/NC 0,12% 3.060 1 0 0 PPD/PSD.CDS-PP.MPT.PPM 0,12% 3.036 5 1 1 PPD/PSD.IL.CDS-PP.PAN.MPT 0,11% 2.756 0 0 0 PPD/PSD.CDS-PP.IL.PPM.MPT.NC 0,10% 2.497 0 0 0 CDS-PP.PPD/PSD 0,09% 2.416 1 0 0 PAN 0,09% 2.185 0 0 0 PS-BE-PAN-L 0,07% 1.682 0 0 0 PS.L.BE.PAN 0,06% 1.570 0 0 0 CDS-PP/IL 0,05% 1.258 0 0 0 PPD/PSD.IL.PAN 0,04% 1.016 0 0 0 VP 0,04% 902 0 0 0 PPD/PSD.CDS-PP.PPM.MPT 0,03% 837 0 0 0 NC.PAN 0,03% 716 0 0 0 BE.L 0,03% 702 0 0 0 BE + L 0,03% 688 0 0 0 BE+L+PAN 0,02% 548 0 0 0 PS.L 0,02% 494 0 0 0 BE.L.PAN 0,02% 450 0 0 0 PTP 0,02% 437 0 0 0 NC/PPM 0,01% 318 0 0 0 MPT 0,01% 310 0 0 0 L.BE 0,01% 281 0 0 0 BE-L-PAN 0,01% 271 0 0 0 NC-PPM 0,01% 198 0 0 0 ND 0,01% 197 0 0 0 PLS 0,01% 187 0 0 0 PS-MPT 0,01% 136 0 0 0 PPM 0,00% 123 0 0 0 BE+PAN 0,00% 116 0 0 0 R.I.R. 0,00% 75 0 0 0 CDS-PP/PPM/ADN 0,00% 71 0 0 0 BE.PAN 0,00% 39 0 0 0 Outros dados das eleições Autárquicas 2025:Inscritos: 4.002.902% Votos brancos: 1,78%% Votos nulos: 1,24%% Votantes: 63,65%% Abstenção: 36,35%Fontes: