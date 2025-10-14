Trump condiciona apoio à Argentina aos resultados nas eleições

O Presidente norte-americano, Donald Trump, condicionou hoje o seu apoio à Argentina aos resultados nas próximas eleições legislativas, decisivas para o que resta do mandato do seu aliado, o Presidente argentino Javier Milei.

"O nosso apoio está de alguma forma ligado a quem ganhar as eleições", frisou o republicano ao dar hoje as boas-vindas a Javier Milei na Casa Branca.

Trump garantiu que em caso de uma vitória "socialista", a Casa Branca irá "pensar de forma muito diferente" sobre os investimentos a fazer.

O chefe de Estado norte-americano frisou ainda que uma vitória eleitoral de Javier Milei é "muito importante" e algo "que o mundo está a observar".

Trump recebeu Milei para um almoço entre os dois governantes na Casa Branca e afirmou que o argentino teve "um percurso incrível" e que está confiante de que "vai ganhar esta eleição". Ofereceu o seu "apoio absoluto".

Milei, no poder desde dezembro de 2023, e o seu partido La Libertad Avanza enfrentam um escrutínio significativo nas eleições legislativas de 26 de outubro.

O programa de reforma económica do Presidente argentino poderá sofrer um grave revés se a oposição obtiver maiorias suficientes.

De acordo com Trump, Milei "herdou uma confusão" e acredita que o apoio da sua administração e esta visita à Casa Branca, a primeira de Milei, ajudarão a sua popularidade nas sondagens.

Trump disse que a razão do seu apoio político a Milei é porque é importante "para uma grande filosofia conquistar um grande país" e para outros países da América Latina seguirem o caminho de Milei e do seu movimento ultraliberal.

O Tesouro dos EUA anunciou na quinta-feira ajuda financeira sob a forma de um 'swap cambial' bilateral de 20 mil milhões de dólares (17 mil milhões de euros, à taxa de câmbio atual) e de intervenção norte-americana direta no mercado cambial para comprar e sustentar o peso sob pressão, aliviando as reservas do Banco Central Argentino.