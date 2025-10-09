Chaleira esquecida ao lume leva bombeiros aos Piornais
Proprietário do imóvel extinguiu o foco de incêndio que fez sair três viaturas dos Sapadores do Funchal
Um falso alarme para um incêndio num edifício de habitação na zona dos Piornais levou, ainda há pouco, à mobilização de três viaturas, entre elas um auto-tanque pesado, com dez elementos da Companhia de Bombeiros Sapadores do Funchal.
Conforme apurado pelo DIÁRIO, tudo não passou de uma chaleira esquecida ao lume, tendo o proprietário do imóvel extinguido o fogo de incêndio, antes mesmo da chegada dos bombeiros.
Dado o 'aparato', a situação gerou alguma apreensão junto de alguns moradores na zona, mas sem consequências de maior.
