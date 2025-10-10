ADN questiona destino de 13 milhões arrecadados com taxa turística no Funchal

O ADN-Madeira escolheu a taxa turística como tema de encerramento da campanha eleitoral às Autárquicas. Numa nota remetida às redacções, Miguel Pita recordou que foi “o partido político que mais falou sobre as taxas turísticas”, que são cobradas no Funchal há exactamente um ano e "cuja receita estava estimada em 13 milhões de euros para a Câmara Municipal".

“Termina hoje a campanha e ficamos todos sem saber onde foi ‘investido’ esse valor cobrado pelos recepcionistas hoteleiros aos nossos turistas", apontou o candidato do ADN.

O partido lembra, na mesma nota, que uma das finalidades da receita das taxas turísticas seria “destinada ao Ambiente, nomeadamente através da limpeza e manutenção de áreas públicas”. Contudo, aponta que “nunca antes tivemos uma cidade tão suja, cuja consequência é infestação de ratos e baratas pela baixa do Funchal".

Além da aplicação das taxas turísticas, o movimento criticou ainda a “passividade” do actual executivo perante outros "temas relevantes", como sejam: "a adjudicação de 12 passadeiras em lombas sobre-elevadas por 400 mil euros (33.300 euros cada uma)” e o investimento de "um milhão e 400 mil euros” em câmaras de videovigilância (CCTV).

Com o objectivo de “passar à lupa todas estas e outras questões”, o ADN-Madeira reiterou ainda a ambição de eleger representantes a 12 de Outubro.