Nova Direita diz que situação política "está minada" na Madeira

O cabeça de lista da Nova Direita à Câmara do Funchal declarou hoje que a situação política "está minada" na Madeira, insistindo em alertar para as situações de "falta de respeito" nos bairros sociais geridos pelo município.

"Nós temos andado a fazer contactos com as pessoas nas ruas, temos ouvido o descontentamento das pessoas que falam em 'off' tudo o que está mal, mas para ter a coragem de mudar isto poucas ou nenhumas têm", disse Paulo Azevedo no âmbito da campanha eleitoral das autárquicas do próximo domingo junto a um dos bairros sociais do concelho.

Para o candidato da Nova Direita, esta situação evidencia que "isto está tudo de uma forma tão minado, que as pessoas têm até medo de falar".

"Temos ouvido muitos desabafos em especial na habitação", acrescentou, insistindo que a carência de moradias é uma das maiores preocupações.

Destacou que a candidatura tem dedicado as iniciativas sobretudo aos bairros sociais e tem "ouvido que muitas reclamações", porque a empresa gestora destes aglomerados municipais, a Sociohabita está "a pintar os bairros", as fachadas, esquecendo os problemas da impermeabilização dos interiores.

"Estão completamente ao abandono, chove dentro dos próprios apartamentos, acrescentou, mencionando que os residentes apresentam queixa da situação mas são ignorados pela Sociohabita.

E, apontou, é "ainda mais grave" que estejam a ser arranjados os interiores dos apartamentos dos "amigos do PSD", exemplificando com o que considera estar a acontecer no bairro da Josefina, na freguesia de Santo António.

"Acho que isto é uma falta de respeito para com as restantes pessoas que pagam as suas rendas. Estamos para denunciar isto, a falar com as pessoas, a pôr as pessoas à vontade mesmo que não votem em nós", reforçou.

Paulo Azevedo enfatizou que tem assumido o compromisso com estes moradores de que "mesmo depois das eleições, a Nova Direita está aqui para lhes ajudar a resolver o seu problema" que está relacionado com "má manutenção da Sociohabita" nos bairros.

O atual executivo, chefiado por Cristina Pedra, é composto por seis vereadores da coligação PSD/CDS-PP e cinco sem pelouro da coligação Confiança, liderada pelo PS.

A Nova Direita não tem representação nos órgãos municipais do Funchal.

Nestas eleições autárquicas, candidatam-se à Câmara do Funchal Paulo Azevedo (Nova Direita), Mónica Freitas (PAN), Marta Sofia (Livre), Luís Filipe Santos (Chega), Rui Caetano (PS), Miguel Pita (ADN), Fátima Aveiro (JPP), Raquel Coelho (PTP), Válter Rodrigues (MPT), Jorge Carvalho (coligação PSD/CDS-PP), Ricardo Lume (CDU -- coligação PCP/PEV), Sara Jardim (IL), Liana Reis (RIR) e Dina Letra (BE).