Há dois anos os incêndios deixaram um rasto de destruição no Porto Moniz e Calheta

Os incêndios que tiveram lugar há precisamente dois anos nos concelhos da Calheta e do Porto Moniz, depois de terem varrido grande parte da área urbana nas freguesias dos Prazeres, Ponta do Pargo, Achadas da Cruz e Porto Moniz, chegaram à Floresta Laurissilva.

Estes incêndios levaram à intervenção de todos os corporações de bombeiros da Região e da ajuda de Lisboa, que disponibilizou 54 bombeiros da Força Especial de Protecção Civil (FEPC), 1 médico e 3 técnicos de emergência pré-hospitalar do Instituto Nacional de Emergência Médica e 6 operacionais da área da gestão e logística da ANEPC.

Continuando a viagem por esta edição, já na secção ‘Casos do dia’ era dado conta que 13 turistas ficaram retidos na Levada da Ribeira da Janela, devido ao incêndio que atingiu o concelho do Porto Moniz.

Apesar do resgate complexo, os estrangeiros estavam bem de saúde, mas tiveram de receber tratamento devido à inalação de fumo.

Por fim, no ‘Desporto’, um ‘bis’ de Cristiano Ronaldo e uma exibição ‘gigante’ de Bruno Fernandes garantiram a Portugal um lugar no Euro2024, triunfando por 3-2 sobre a Eslováquia.