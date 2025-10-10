Presidente do Parlamento europeu saúda Corina Machado pelo Nobel da Paz

A presidente do Parlamento Europeu disse hoje estar orgulhosa de María Corina Machado pela atribuição do Prémio Nobel da Paz, considerando que a opositora ao regime venezuelano "inspirou milhões" de pessoas com a "luta incansável pela liberdade".

"Estou orgulhosa da corajosa María Corina Machado pela atribuição do Prémio Nobel da Paz", escreveu Roberta Metsola nas redes sociais, pouco depois de ser anunciada a decisão do Comité Nobel, na Noruega.

A presidente do Parlamento Europeu que a antiga deputada venezuelana e opositora ao regime de Nicolás Maduro "inspirou milhões [de pessoas] em todo o planeta" com a "luta incansável pela liberdade e democracia na Venezuela".

María Corina Machado recebeu em 2024 o Prémio Sakharov, atribuído pelo Parlamento Europeu a pessoas ou organizações que lutam pela defesa da democracia e da liberdade.