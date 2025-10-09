Livre afirma que a missão é "um contrato de dignidade e futuro" com os funchalenses

Foi numa visita ao Lombo dos Aguiares que a candidatura do Livre à Câmara Municipal do Funchal assumiu ter como missão "um contrato de dignidade e futuro" com todos os funchalenses, propondo "uma mudança de paradigma face a uma gestão que tem falhado em responder às crises estruturais da cidade".

Entre as questões defendidas por Marta Sofia está a revisão legal do PDM e regulamentos para impedir construções em zonas de risco e a preservação de áreas agrícolas e espaços verdes. Além disso, assume que o partido está empenhado em dar voz aos problemas das zonas altas.

"Lutaremos pelo Saneamento Básico Urgente e pela realização de obras prioritárias nas zonas de maior risco, e pela revisão de regulamentos para impedir construções em zonas de risco. Propomos ainda a criação de uma equipa intermunicipal de gestão de combustíveis e a logística de biotrituração para prevenir o risco de incêndios", explica a candidata, através de comunicado.

A cabeça-de-lista, que lidera igualmente a candidatura à Assembleia Municipal, afirma ser possível constatar que "a população sénior nas zonas altas é um grupo particularmente vulnerável", pelo que o Livre está "empenhado em combater o isolamento social e as dificuldades de mobilidade, garantindo a sua dignidade".

Entre as propostas do partido está igualmente a expansão de serviços de proximidade e apoio domiciliário, e a criação do programa 'Vizinhos de Alerta"', "para combater o isolamento social". "Exigimos financiamento para habitação assistida e acessível para idosos e pessoas com mobilidade reduzida, e implementar e dinamizar um sistema de 'Transporte a Pedido' para cidadãos idosos ou cidadãos com mobilidade condicionada, garantindo que a distância não é um obstáculo para aceder a serviços de saúde, comércio ou actividades sociais", atira Marta Sofia.

Quanto à crise da habitação, que "atinge de forma aguda as zonas altas, marcada pela existência de habitação precária, subutilizada ou abandonada", o programa ‘Habitar +’ "dará apoio técnico, financiamento e acompanhamento de obras a famílias de baixos rendimentos e proprietários de imóveis degradados para reabilitação"-

O problema da habitação é generalizado em toda a cidade é por isso que propomos capitalizar o Fundo Municipal de Habitação para programas de emergência e Housing First , direcionando frações vazias em empreendimentos já construídos para casos urgentes. Para os jovens trabalhadores as famílias ou pessoas singulares, a quem as rendas especulativas expulsam , lutaremos para que novos empreendimentos com benefícios fiscais incluam quotas de 15% de habitação pública e 20% de rendas acessíveis com benefícios de isenção de taxas camarárias. Marta Sofia

No que respeita À Assembleia Municipal, o Livre será "a força motriz por um PDM Ecológico, pela protecção da costa marítima de nova construção imobiliária e por uma Mobilidade que prioriza as pessoas".

"O Funchal não pode continuar a ser uma cidade de duas velocidades: uma para o cartão-postal e outra para o esquecimento das zonas altas, da habitação precária e dos nossos idosos isolados", aponta Marta Sofia. "A nossa candidatura à Assembleia Municipal, encabeçada por Marta Sofia, é a garantia de que os princípios de Liberdade, Ecologia e Inclusão Social vão ecoar onde as decisões são tomadas. Chegou a hora de dar voz a quem está à margem, de exigir Habitação Digna e de construir a Resiliência Climática que a nossa cidade merece. Não estamos aqui apenas para fiscalizar, estamos aqui para transformar", termina Marta Sofia, apelando ao voto no Livre.