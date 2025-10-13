PM israelita agradece a Trump e afirma compromisso com paz

O primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, afirmou hoje que juntamente com Donald Trump, alcançará a paz proposta pelo Presidente dos Estados Unidos, agradecendo o seu empenho no fim do conflito em Gaza.

"Senhor Presidente, o senhor está comprometido com esta paz, eu estou comprometido com esta paz e, juntos, alcançaremos esta paz", disse Netanyahu no parlamento israelita, ao lado de Donald Trump.

"Hoje, o calendário judaico marca o fim de dois anos de guerra", acrescentou.

O cessar-fogo em Gaza, adotado segundo uma proposta do Presidente norte-americano, começou na sexta-feira estando hoje a serem trocados prisioneiros palestinianos por reféns.

No entanto, as etapas posteriores do cessar-fogo entre Israel e o grupo islamita Hamas ainda estão a ser elaboradas.

Trump chegou hoje a Israel para assinalar o acordo de paz, tendo dito aos jornalistas que viajavam consigo no avião "Air Force 1" que o plano vai ter sucesso porque "as pessoas estão cansadas" da guerra.

Milhares de pessoas reuniram-se na chamada 'praça dos reféns', tendo saudado a chegada de Trump com palavras de ordem e regozijo.

O Presidente norte-americano vai encontrar-se com familiares das vítimas do ataque de 07 de outubro de 2023 - quando o Hamas atacou território israelita e matou 1.200 pessoas, raptando outras 250, dando início à guerra - e discursar no parlamento israelita ('Knesset').

Trump deslocar-se-á depois para Sharm el-Sheikh, no Egito, onde o seu homólogo Abdel-Fattah el-Sissi vai presidir a uma cimeira formal pela paz na região, com representantes de mais de 20 países.