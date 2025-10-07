Trump promete usar poder dos EUA para impor plano de paz

O Presidente norte-americano disse hoje que os Estados Unidos têm "muito poder" e prometeu fazer "tudo o que for possível" para garantir que Israel e o Hamas cumprem o plano de paz para Gaza.

"Faremos tudo o que for possível. Temos muito poder e faremos tudo o que for possível para garantir que todos cumprem o acordo", assegurou Donald Trump, durante uma reunião na Casa Branca com o primeiro-ministro canadiano, Mark Carney.

A declaração surgiu depois de perguntas dos jornalistas sobre as garantias dadas por Washington aos países árabes de que Israel não vai retomar a ofensiva na Faixa de Gaza depois da libertação dos reféns pelo movimento islamita palestiniano Hamas.

Na segunda-feira, Israel e o Hamas iniciaram, no Egito, negociações para implementar o plano de 20 pontos apresentado por Trump.

A proposta prevê o fim imediato da ofensiva israelita, a libertação de todos os reféns em troca de prisioneiros palestinianos, o desarmamento do Hamas e a formação de um governo tecnocrático de transição na Faixa de Gaza.

O plano norte-americano contempla também, a longo prazo, o arranque de negociações para a criação de um Estado palestiniano, uma hipótese rejeitada pelo primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu.

As conversações coincidem com o segundo aniversário dos ataques do Hamas em Israel, a 07 de outubro de 2023, nos quais foram mortas 1.200 pessoas e 250 foram feitas reféns.

A ofensiva israelita lançada em resposta causou, até agora, mais de 67.000 mortos em Gaza, segundo fontes locais e agências humanitárias.