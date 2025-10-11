Zelensky faz "apelo positivo" a Trump para que negoceie a paz

O presidente ucraniano disse hoje que exortou o seu homólogo norte-americano, Donald Trump, a negociar a paz na Ucrânia, durante uma conversa telefónica que considerou "muito positiva e produtiva".

"Felicitei o presidente Donald J. Trump pelo seu sucesso e pelo acordo sobre o Médio Oriente que conseguiu alcançar, o que é um feito excecional. Se uma guerra pode ser travada numa região, então outras guerras também podem certamente ser travadas, incluindo a guerra travada pela Rússia", escreveu Volodymyr Zelensky nas páginas das suas redes sociais.

Zelensky avançou que informou Donald Trump sobre os ataques da Rússia ao sistema energético da Ucrânia, um dia depois a um dos maiores bombardeamentos russos, que deixou centenas de milhares de lares às escuras e causou a morte de uma criança de sete anos.

"Discutimos as oportunidades de reforçar a nossa defesa aérea", frisou o presidente ucraniano, sem dar mais detalhes.

Zelensky acrescentou ainda que "tem de haver vontade por parte da Rússia de se envolver numa verdadeira diplomacia", sustentando que "isso pode ser conseguido pela força".

Uma delegação ucraniana, liderada pela primeira-ministra Ioulia Svyrydenko, deverá deslocar-se no início da próxima semana aos Estados Unidos para discutir sobre possíveis sanções, energia e defesa antiaérea da Ucrânia.