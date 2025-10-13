Costa saúda momento de esperança e caminho para paz em Gaza

O presidente do Conselho Europeu, António Costa, descreveu hoje a libertação de reféns pelo grupo islamita Hamas como um "momento de esperança" no cessar-fogo com Israel, esperando que se abra um "caminho para a paz" em Gaza.

"Todos os reféns israelitas vivos estão agora livres e finalmente reunidos com as suas famílias após mais de dois anos de dor insuportável. Este é um momento de alegria, esperança e celebração e é também um momento para recordar aqueles que não regressaram", reagiu o antigo primeiro-ministro português, após o Hamas ter feito as primeiras libertações.

No dia em que representa a União Europeia (UE) na "cimeira da paz" para oficializar o acordo de cessar-fogo para Gaza, na presença de dezenas de líderes europeus e árabes, António Costa falou num "passo importante no caminho para a paz" e prometeu que o bloco comunitário "fará a sua parte, utilizando todos os instrumentos à sua disposição".