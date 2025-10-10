Cruz Vermelha disponível para participar no acordo de paz para Gaza

O Comité Internacional da Cruz Vermelha (CICV) disponibilizou-se hoje para auxiliar na troca de reféns e prisioneiros prevista no plano de paz entre o Governo israelita e o movimento islamita palestiniano Hamas.

A presidente da organização, Mirjana Spoljaric, pediu a todas as partes que cumpram os compromissos estabelecidos considerando que os próximos dias vão ser cruciais.

Spoljaric frisou a experiência do comité na distribuição de ajuda humanitária recordando que as equipas do CICV estão em Israel, Gaza e na Cisjordânia.

Em comunicado, Spoljaric alertou também que as futuras trocas de reféns por prisioneiros devem ser realizadas de forma "segura e digna".

O CICV já colaborou em trocas anteriores, de reféns por prisioneiros, entre Israel e o Hamas, enquanto organização independente.

A presidente do organismo disse ainda que espera que o cessar-fogo "iminente" marque um ponto de viragem após dois anos de "horror inimaginável".

Os 47 reféns israelitas mantidos na Faixa de Gaza, dos quais pelo menos 25 morreram, vão ser entregues pelo Hamas em troca de quase dois mil prisioneiros palestinianos em Israel.

