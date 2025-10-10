CDS-M saúda atribuição do Nobel da Paz

Através de um comunicado de imprensa, o CDS-Madeira saúda a atribuição do Nobel da Paz a María Corina Machado, "lutadora pela Liberdade e pela Democracia na Venezuela."

"Corina Machado é um exemplo para todos os que resistem, persistem e não desistem de lutar pela instauração de Estados de Direito nos seus países e pelo respeito dos Direitos Humanos", refere o partido.

O CDS que, em vários momentos, colaborou nos movimentos e manifestações de Corina Machado, na Madeira e no país, para restaurar a Democracia na Venezuela, deseja que este Nobel possa "contribuir, decisivamente, para que esse objectivo seja atingido. Esperemos que quem dirige o Estado tire as consequências deste Nobel, liberte rapidamente os presos políticos e convoque eleições livres na Venezuela", refere.

"Este Nobel a Corina Machado é, também, uma homenagem a todos os que tombaram no combate pela Liberdade na Venezuela, a todos os que resistem nos cárceres do regime e a todos os que continuam lutando, nas ruas e no exílio, por uma Democracia naquele país", remata.