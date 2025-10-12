Carneiro diz que "PS voltou" mas assume menos câmaras do que AD
O secretário-geral do PS, José Luís Carneiro, defendeu domingo que "o PS voltou como grande partido de alternativa política ao Governo" e "mostrou vitalidade", admitindo que vai conquistar menos câmaras do que a AD.
José Luís Carneiro falava aos jornalistas no largo do Rato, em Lisboa, com o presidente do PS, Carlos César, ao seu lado no palco, onde se lê uma nova mensagem "Gente de Confiança".
"O PS voltou como grande partido de alternativa política ao Governo. O PS mostrou vitalidade e voltou e os portugueses voltaram a confiar no PS", disse, embora admitindo que o partido conseguiu "cerca de 130 e a AD irá alcançar 134 câmaras", perdendo assim a liderança da Assembleia Nacional de Municípios Portugueses.