BE reforça apelo ao voto em Santa Cruz
Na recta final da campanha para as Eleições Autárquicas do próximo domingo, o candidato do Bloco de Esquerda (BE) à Câmara de Santa Cruz reforçou o apelo ao voto no partido, relembrando as razões para que a população do concelho vote no BE.
“Ouvimos durante esta campanha muita coisa, mas poucas das propostas feitas pelas outras forças políticas têm real e feito na vida dos santacruzenses”, notou Diogo Teixeira, que reafirmou que as propostas que a sua equipa preparou “podem fazer a diferença”.
“Nós falámos sobre as medidas para a habitação, como o limite ao alojamento local, a construção de habitação pública e que 25% de todas as frações construídas em Santa Cruz sejam para custos acessíveis”, enumerou o candidato, relembrando, igualmente, “outras propostas como a construção de um museu do Vime e Artesanato na Camacha, a reversão do sentido de trânsito no Santa Serra”, entre outras.
Segundo Diogo Teixeira, estas são propostas que podem melhorar a vida da população daquele concelho, aproveitando os últimos dias de campanha eleitoral para salientar que “esta eleição não serve para escolher entre um mal menor ou entre duas forças políticas que servirão, cada uma, os seus interesses. Serve para eleger deputados municipais, autarcas que dêem voz aos problemas de Santa Cruz”, remata o candidato bloquista.