PS tem 42 câmaras com 2.117 freguesias apuradas
O PS é o partido com mais presidentes de câmara eleitos, 42, nas autárquicas de hoje, quando estão apurados os resultados em 80 dos 308 concelhos, de acordo com os dados do Ministério da Administração Interna.
Depois do PS, o segundo mais votado é o PSD, com 37 concelhos, incluindo oito em coligação com o CDS, segundo os dados do MAI às 22:00. Os grupos de cidadãos ganharam em seis câmaras.
Freguesias apuradas: 2.117Freguesias por apurar: 1.142Concelhos apurados: 80Concelhos por apurar: 228Mandatos atribuídos: 686Mandatos por atribuir: 1.372Lista %Votos Votos Mand. Pres. Maiorias Abs. PS 33,62% 509.566 287 42 40 PPD/PSD 17,99% 272.712 199 29 28 PPD/PSD.CDS-PP 17,29% 262.144 94 8 8 CH 9,10% 138.012 14 1 1 GRUPO CIDADAOS 4,96% 75.247 36 6 3 PCP-PEV 3,59% 54.431 23 3 3 CDS-PP 1,68% 25.464 9 2 2 PPD/PSD.CDS-PP.IL 1,09% 16.494 1 0 0 IL 0,64% 9.686 0 0 0 PPD/PSD.IL 0,62% 9.388 1 0 0 PPD/PSD.CDS-PP.PPM 0,58% 8.831 4 0 0 PPD/PSD.MPT 0,57% 8.639 2 0 0 JPP 0,55% 8.317 2 0 0 PS.L.PAN 0,54% 8.124 0 0 0 PPD/PSD.CDS-PP.PPM.IL 0,41% 6.198 3 0 0 NC.PPM 0,37% 5.605 1 0 0 L.PS 0,37% 5.577 1 0 0 PPD/PSD.CDS-PP.IL.NC.PPM.VP.MPT 0,37% 5.569 0 0 0 B.E. 0,27% 4.150 0 0 0 PPD/PSD.IL.CDS-PP 0,27% 4.114 3 0 0 PS-PAN-L 0,27% 4.056 0 0 0 PS.NC 0,23% 3.537 2 0 0 L 0,15% 2.288 0 0 0 CDS-PP/NC 0,15% 2.215 1 0 0 PPD/PSD.IL.CDS-PP.PAN.MPT 0,14% 2.180 0 0 0 NC 0,14% 2.174 2 0 0 ADN 0,14% 2.099 0 0 0 PPD/PSD.CDS-PP.NC.MPT 0,13% 1.934 0 0 0 PPD/PSD.CDS-PP.IL.PPM.MPT.NC 0,13% 1.929 0 0 0 PPD/PSD.CDS-PP.MPT.PPM 0,08% 1.194 1 0 0 PS.L.BE.PAN 0,08% 1.170 0 0 0 CDS-PP.PPD/PSD 0,07% 1.097 0 0 0 PS.PAN 0,06% 959 0 0 0 PS-BE-PAN-L 0,05% 716 0 0 0 VP 0,04% 624 0 0 0 PAN 0,03% 485 0 0 0 BE.L 0,03% 438 0 0 0 CDS-PP/IL 0,03% 404 0 0 0 BE+L+PAN 0,02% 265 0 0 0 BE-L-PAN 0,01% 226 0 0 0 BE + L 0,01% 219 0 0 0 PTP 0,01% 204 0 0 0 MPT 0,01% 183 0 0 0 L.BE 0,01% 167 0 0 0 NC.PAN 0,01% 163 0 0 0 NC/PPM 0,01% 140 0 0 0 PS-MPT 0,01% 136 0 0 0 BE.L.PAN 0,01% 100 0 0 0 PPM 0,01% 83 0 0 0 NC-PPM 0,00% 65 0 0 0 BE+PAN 0,00% 64 0 0 0 ND 0,00% 57 0 0 0 BE.PAN 0,00% 39 0 0 0 PLS 0,00% 39 0 0 0 Outros dados das eleições Autárquicas 2025:Inscritos: 2.331.388% Votos brancos: 1,79%% Votos nulos: 1,28%% Votantes: 65,02%% Abstenção: 34,98%Fontes: