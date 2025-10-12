Celso reforça compromissos assumidos no discurso de vitória

"Nós já temos o Celso presidente!" Foi ao som repetido inúmeras vezes desta frase entoada em cântico, que militantes e simpatizantes receberam Celso Bettencourt no primeiro andar da sede do partido, uma sala cheia de gente entusiasmada e de muitas bandeiras laranja. Foi o último passo de uma campanha feita de muito contacto e o primeiro de um mandato de quatro anos em que tudo o que foi prometido é para cumprir, garantiu.

O partido arrecadou 10.212 votos, pelas contas internas, os resultados não são ainda os oficiais, com oito candidatos na corrida, os nove mandatos na Câmara ficaram distribuídos com cinco para o PSD, um para o Juntos pelo Povo e um para o Chega, tendo sido eleitos Celso Bettencourt, Dany Freitas, Sónia Brazão, Manuel Salustino e Nuno Neves. Do CH entra para a vereação Hugo Nunes e pelo JPP Miguel Ganança.

As juntas de freguesia também ficaram com o PSD, nunca mudaram nestes 50 anos de democracia. Em termos de assembleias de freguesia, na de Câmara de Lobos o PSD fica com nove mandatos, o CH com dois, o JPP com um e o PS com um; a mesma distribuição acontece na do Estreito de Câmara de Lobos. Já na junta da Quinta Grande, dos nove mandatos, o PSD fica com sete, o PS com um e o JPP com um. No Curral o PSD também tem sete, mas os outros dois são um para o JPP e um para o CDS. Por fim, na Assembleia de Freguesia do Jardim da Serra o PSD tem seis mandatos, o PS tem dois e o CDS tem um.

"Foi uma grande vitória do PSD, é fruto do nosso trabalho, dio trabalho da nossa campanha, do trabalho também destes anos, nós não somos novatos nisto, não aparecemos aqui do nada", reagiu o próximo presidente da Câmara de Câmara de Lobos, sublinhando a ultrapassagem dos 10.000 votos, algo que o partido não conseguia há muitos anos, e os 59,8%. São mais 367 votos do que há quatros anos. "A verdade é que é um 5-2. É bom, dá margem para crescer, dá margem para no fundo perceber o que será o desenvolvimento do nosso trabalho nos próximos quatro anos. Estamos em democracia, bem-vindos também quem vai estar connosco na vereação e vamos trabalhar em prol de Câmara de Lobos. Uma coisa vos garanto: vamos trabalhar e cumprir aquilo que falamos durante a campanha".

Em cima da mesa está a reorganização da orgânica da Câmara, e o lançamento dos concursos públicos para os projectos estruturantes para as freguesias, como a requalificação do Centro do Estreito para começar. "Quem me conhece, sabe que eu não vou parar, durante quatro anos". E lembrou que quatro anos passam rápido e é "muito pouco" para tudo o que quer fazer, disse. "Não vamos perder tempo".

Celso Bettencourt assumiu que a experiência autárquica ajudou nesta candidatura e nos resultados e disse que "não há vitórias sem surpresas. há muito trabalho e dedicação desta equipa maravilhosa", afirmou, conseguindo uma ovação. "Foi uma grande vitória", afirmou. "!Nós vamos fazer acontecer tudo o que propusemos na nossa candidatura e no nosso manifesto", reafirmou.