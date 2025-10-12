PSD acredita que "lançou" os melhores candidatos

Eduardo Jesus foi o primeiro dirigente do PSD a comentar as eleições, quando passavam pouco mais de 30 minutos desde o fecho das urnas na Região e quando ainda não há resultados conhecidos.

Eleições autárquicas que diz terem corrido "dentro da normalidade" com uma afluência às urnas de acordo com o que tem acontecido nos actos eleitorais mais recentes.

Eduardo Jesus acredita que o PSD, sozinho ou em coligação, apresentou "os melhores candidatos" e ofereceu escolhas aos eleitores que permitem aspirar a continuar a ter o maior número de câmaras e juntas de freguesia.

O PSD está dividido entre os dois lados da Rua do Netos, no Hotel Orquídea, onde está instalada a sede da candidatura Funchal Sempre Melhor, a coligação PSD/CDS e a sede social-democrata onde, perto das 21h00, Miguel Albuquerque comentará as eleições.