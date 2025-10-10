Selecionador da Irlanda quer um jogo "quase perfeito" para fugir à derrota

O selecionador da Irlanda afirmou hoje que só com um jogo "quase perfeito" a sua equipa pode fugir à derrota frente a Portugal, um das "melhores seleções do mundo", em encontro de apuramento para o Mundial2026 de futebol.

"Sabemos que precisamos de fazer um jogo quase perfeito para tirar algo desta partida. E se conseguirmos, temos a hipótese de roubar um ponto ou até mesmo ganhar o jogo", afirmou o islandês Heimir Hallgrímsson.

No Estádio José Alvalade, em Lisboa, na conferência de imprensa de antevisão do duelo da terceira jornada do Grupo F, o treinador de 58 anos explicou que o primeiro objetivo passar manter a baliza a 'zero' o mais tempo possível, de forma a "enervar" a seleção portuguesa.

"Isso vai sempre facilitar. Com o passar do tempo, os jogadores vão ganhando confiança e começam a acreditar ainda mais que é possível sair de Lisboa com uma bom resultado. Vamos tentar", referiu.

Para Hallgrímsson, o duelo com Portugal ganha ainda mais importância depois do surpreendente desaire na Arménia (2-1), jogo que levantou muitas criticas ao treinador islandês na Irlanda, com algumas vozes pedindo mesmo a sua demissão.

"Vamos jogar contra uma das melhores equipas do mundo e corrigir o que correu mal na Arménia. Vai ser uma teste muito importante para nós e para sabermos em que nível é que estamos", frisou.

Hallgrímsson sabe o que é surpreender a seleção portuguesa, já que no Euro2016, no comando da Islândia, alcançou um empate (1-1) no jogo de estreia de ambas as seleções na prova que decorreu em França.

Na mesma conferência de imprensa, o avançado Evan Ferguson, de 20 anos, anunciou que está recuperado dos problemas físicos e disponível para o encontro da terceira jornada do Grupo F, em que vai encontrar um dos ídolos de criança, Cristiano Ronaldo, que tem o dobro da sua idade.

"Na altura, qualquer criança que gostasse de futebol ou quisesse ser futebolista tinha como ídolo o Cristiano Ronaldo. Eu também tinha. É um grande jogador", considerou o avançado que atua em Itália, na Roma.

O Portugal-Irlanda está agendado para as 19:45, no Estádio José Alvalade, em Lisboa, e terá arbitragem do eslovaco Ivan Kruzliak.

Portugal lidera o Grupo F com seis pontos, mais três do que a Arménia, enquanto húngaros e irlandeses somam apenas um, resultante do empate entre ambos.

O vencedor do grupo assegura automaticamente um lugar no torneio que se vai disputar no próximo ano nos Estados Unidos, no Canadá e no México, e que pela primeira vez vai ter 48 seleções. Já o segundo colocado terá de disputar os play-offs de apuramento.