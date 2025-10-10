Chega apela ao voto para uma "mudança real"

A candidatura do Chega à autarquia do Funchal nas eleições do próximo domingo, 12 de Outubro, faz um apelo a todos os munícipes: "No próximo domingo, votem por uma mudança real, votem Chega."

O partido, em nota emitida, diz que se apresentou nestas eleições com uma "visão firme para o futuro do Funchal — uma cidade limpa, segura e com habitação digna para todos os que aqui vivem e trabalham. Depois de anos de promessas vazias e má gestão, é tempo de devolver ordem, rigor e transparência à governação da nossa cidade."

A candidatura liderada por Luís Filipe Santos afirma que vai apostar na habitação, dizendo que pretende criar condições para os que os "jovens e as famílias funchalenses possam viver na sua terra."

"Vamos recuperar a limpeza e o orgulho urbano, devolver segurança às ruas e impor regras no controlo da imigração descontrolada, garantindo que quem cá vive respeita os valores, a lei e a identidade madeirense", acrescenta ainda.