Votação está a decorrer com normalidade

A Comissão Nacional de Eleições (CNE) disse hoje que a votação das eleições autárquicas para escolha dos dirigentes dos municípios e das freguesias para os próximos quatro anos "está a decorrer com normalidade".

Em declarações à Lusa, fonte oficial da CNE referiu que pelas 09:00 não havia registos de problemas na abertura das mesas de voto.

"[Houve] algumas situações muito pontuais de falta de membros nas mesas mas que ficaram resolvidas antes da abertura das mesas. Até agora [09:00] não temos registo de nenhum problema na abertura das mesas de voto", disse.

As urnas abriram às 08:00 e vão estar abertas até às 19:00. Nos Açores, abrem e fecham 60 minutos depois das mesas do continente e da Madeira, devido à diferença horária de menos uma hora.

Mais de 9,3 milhões de eleitores podem votar nestas autárquicas, segundo os dados do recenseamento disponibilizados pela Secretaria-Geral do Ministério da Administração Interna (MAI).

Dos 9.303.840 eleitores inscritos, 9.262.722 são nacionais e, dos restantes, 18.319 são eleitores estrangeiros da União Europeia (UE) e 22.799 são estrangeiros provenientes de fora da UE, em ambos os casos recenseados em território nacional.

Os eleitores vão escolher os órgãos dirigentes das 308 Câmaras Municipais, 308 Assembleias Municipais e 3.221 Assembleias de Freguesia, pelo que há três boletins de voto.

No total, 1.584 listas de partidos, coligações e grupos de cidadãos são candidatas às Câmaras Municipais, 1.519 às Assembleias Municipais e 9.764 listas a Assembleias de Freguesia, de acordo com dados extraídos das listas mais atualizadas da Secretaria-Geral do MAI.