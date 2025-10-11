Queixa por alegada violação da lei eleitoral em Santana

Polémica em Santana, em dia reflexão.

O presidente da Assembleia Municipal e recandidato , Martinho Rodrigues, apresentou hoje uma denúncia junto da Comissão Nacional de Eleições (CNE), alegando que o candidato n.º 9 do PSD à mesma Assembleia, Osvaldo Freitas, incorreu numa violação da lei eleitoral.

De acordo com a comunicação enviada à CNE a que o DIÁRIO teve acesso, o candidato em causa terá utilizado o dia de hoje para promover campanha eleitoral nas redes sociais, uma prática expressamente proibida por lei durante o período de reflexão.

"Na véspera e no dia da eleição é proibido praticar ações ou desenvolver actividades de propaganda eleitoral por qualquer meio", decreta a deliberação da CNE. A proibição não exclui "a actividade de propaganda, praticada em período de reflexão, publicada em: páginas, perfis ou canais com conta pública", nas redes sociais (Facebook, Instagram, X, Linkedin e TikTok).

Na queixa remetida à CNE por Martinho Rodrigues, é ainda referido que as publicações em questão "contêm informações falsas".

O denunciante afirma ter anexado registos (as imagens abaixo) que comprovam a situação exposta e solicita à CNE que sejam tomadas as devidas diligências em conformidade com a legislação eleitoral em vigor:

Ver Galeria

A campanha oficial para as eleições autárquicas terminou, ontem, para mais de 800 grupos de cidadãos e forças políticas, que candidataram cerca de 12.860 listas a autarquias de todo o país, de acordo com dados provisórios da Comissão Nacional de Eleições (CNE).

Nas Eleições Autárquicas, que decorrem entre as 08:00 e as 19:00 de domingo, os eleitores vão escolher os órgãos dirigentes de 308 câmaras municipais, 308 assembleias municipais e 3.221 assembleias de freguesia.

Outras 37 freguesias vão escolher o executivo em plenários de cidadãos, por terem menos de 150 votantes.

De acordo com a Administração Eleitoral da Secretaria-Geral do Ministério da Administração Interna (MAI), existem 9.303.840 eleitores inscritos para as autárquicas.