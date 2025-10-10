Autoridades procuram 19 pessoas desaparecidas após explosão de fábrica nos EUA

A forte explosão numa fábrica de explosivos no sul dos Estados Unidos deixou 19 desaparecidos, adiantaram hoje as autoridades norte-americanas que estão a realizar buscas.

"Neste momento, podemos confirmar que estamos à procura de 19 pessoas", frisou o xerife do condado de Humphreys, Chris Davis, numa conferência de imprensa.

Chris Davis falava no mais recente balanço sobre a explosão que destruiu a fábrica da Accurate Energetic Systems, localizada a mais de 80 quilómetros de Nashville, capital do Tennessee, hoje de manhã.

O xerife do condado de Humphreys realçou que esta foi uma das cenas mais devastadoras que já viu, sem especificar quantas pessoas morreram, mas referindo-se aos 19 desaparecidos como "almas" e acrescentando que as autoridades ainda estavam a falar com as famílias.

A mesma fonte já tinha adiantado que a "explosão destrutiva" ocorreu pelas 07:45 (13:45 em Lisboa) na fábrica da Accurate Energetic Systems e destruiu um edifício inteiro, causando "múltiplas mortes".

"Várias pessoas estão desaparecidas", acrescentou, acrescentando que outras "pequenas explosões" ainda eram possíveis, mas que a área estava agora segura.

A fábrica está localizada perto de Bucksnort, numa zona arborizada e montanhosa, longe das zonas urbanas, a cerca de 100 quilómetros a oeste de Nashville, na fronteira dos condados de Humphreys e Hickman.

O Gabinete do Xerife do Condado de Hickman informou na rede social Facebook que ocorreu uma explosão na fábrica, que os serviços de emergência estavam no local e que os residentes deveriam evitar a área.

Imagens televisivas mostraram um edifício completamente destruído, em chamas, e veículos destruídos pela explosão.

Contactada pela agência France-Presse (AFP), a câmara municipal não conseguiu fornecer de imediato um relatório de vítimas nem explicar a causa da explosão.

No seu site, a empresa, fundada em 1980, descreve-se como "especializada no desenvolvimento, fabrico, manuseamento e armazenamento de uma vasta gama de produtos energéticos e explosivos para os mercados militar, aeroespacial e de demolição comercial".