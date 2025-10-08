Trump admite prolongar acordos comerciais com Canadá e México ou fazer outros
Donald Trump disse hoje que admitia prolongar o acordo com o México e o Canadá, através de uma renegociação, ou fazer "acordos diferentes", durante um encontro com o primeiro-ministro canadiano, Mark Carney, na Casa Branca.
Em 2026 o acordo de comércio livre da América do Norte vai ser renegociado.
Este acordo corresponde a uma das alianças mais duradouras e amigáveis, mas que tem sido quebrada pela guerra comercial e ameaças de anexação feitas por Trump.
O acordo de comércio livre permite que a maioria dos bens do Canadá e México sejam exportados para os EUA sem taxas alfandegárias.
Mas Trump tornou claro desde que regressou à Casa Branca que quer mudar a relação.
"Podemos renegociar, o que seria bom, ou podemos fazer acordos diferentes", disse.
"Estamos autorizados a fazer acordos diferentes, se quisermos. Podemos fazer acordos que sejam melhores para os países individuais", relativizou.
Estas observações sugerem que Trump quer que a incerteza paire sobre o futuro dos acordos.