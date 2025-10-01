Benfica renova até 2026 com o capitão do basquetebol Makram Ben Romdhane

O Benfica anunciou ontem a renovação de contrato, até 2026, do capitão da sua equipa de basquetebol, o tunisino Makram Ben Romdhane, extremo-poste de 36 anos.

"Assim que me disseram que queriam que ficasse, fiquei muito feliz e aceitei logo. Nem negociei. Tenho uma relação muito especial com o clube", congratulou-se o atleta, nas 'águias' desde 2021/22, formulando o desejo de ser pentacampeão e a vontade de ver o Benfica na segunda fase da Liga dos Campeões.

Makram Ben Romdhane já realizou mais de 200 jogos pelos 'encarnados', tendo conquistado sete troféus, nomeadamente o tetracampeonato nacional, além de uma Taça de Portugal, uma Supertaça e uma Taça Hugo dos Santos.

"A minha relação com a direção e com todas as pessoas do Benfica é algo muito especial. Para mim, foi muito importante ficar aqui, com as pessoas que amo, com as pessoas com as quais trabalhei durante quatro anos. E para mim é muito importante ficar aqui", reforçou, em declarações divulgadas no site oficial do clube.

Revelou que tem sido "fácil" e também "um privilégio" capitanear o Benfica, replicando um papel que já desempenhou na seleção do seu país, tendo também destacado a "confiança" entre todos os elementos do grupo de trabalho.