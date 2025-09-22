JPP renova compromisso com o socorro e a prevenção

A candidatura do JPP à Câmara Municipal de Santa Cruz esteve hoje no Quartel dos Bombeiros Sapadores, num momento aproveitado por Élia Ascensão para renovar o compromisso de continuidade daquela que foi uma das marcas da gestão JPP na autarquia. Em nota à imprensa, a candidata lembrou o cenário de absoluto abandono do quartel e dos seus profissionais herdado em 2013, para sublinhar que nos últimos 12 anos houve um investimento sem paralelo no quartel, no reforço dos meios técnicos e humanos e na criação de um Serviço de Protecção Civil Municipal de referência.

A propósito disse "até ser risível ver os seus opositores agora prometerem a torto e a direito iniciativas no âmbito do socorro e prevenção, quando foi a gestão JPP a investir e a permitir que Santa Cruz passasse do zero à referência incontornável na profissionalização e valorização dos soldados da paz e da sua capacidade de intervenção".

Élia Ascensão lembrou que o Socorro e a Prevenção foi uma das marcas da gestão camarária do JPP, que sempre defendeu que o socorro e a defesa da população, do território e da propriedade pública e privada devem estar no centro de uma política responsável.

Em concreto, a candidata lembrou alguns marcos do investimento, realçando a aposta nas infraestruturais e nos meios técnicos e humanos. A título de exemplo salientou que, antes do JPP chegar à autarquia, a última recruta ocorrida em Santa Cruz data de abril de 1999, ano em que foram admitidos 11 novos bombeiros. Ou seja, "há 26 anos que não era assegurado o devido reforço numa área extremamente exigente, na qual urge sempre aliar a experiência a sangue novo e à necessária renovação de meios".

Com o JPP, diz que "entraram ao serviço 24 novos recrutas e uma outra escola com 15 recrutas está neste momento em formação".

A candidata retende continuar a reforçar a equipa com a perspectiva de passar a Companhia de Bombeiros Sapadores a Batalhão de Bombeiros Sapadores.

Sobre o investimento realizado nos últimos 12 anos, Élia Ascensão revelou que este já ascende a mais de um milhão e meio de euros, destacando a aquisição de uma Ambulância de Socorro, a aquisição de um Veículo Escada, a aquisição de um Veículo Especial de Combate a Incêndio, a instalação de um Grupo de Geradores de Energia de Emergência e reparação do quadro elétrico, a modernização da Central de Despacho, a Empreitada de Requalificação do Interior do Quartel dos Bombeiros, a aquisição de uma Mota para Equipa de Reconhecimento e Avaliação da Situação, a aquisição de Equipamento de Resgate Diverso, bem como a aquisição de diversos fardamentos.

No Serviço Municipal de Protecção Civil, realça que também foram investidos recentemente 238 mil euros, nomeadamente em acções de sensibilização, limpeza de ribeiras, limpeza de terrenos municipais, uma tenda, actualização do PMEC e um veículo de comando e comunicação.

A candidata do JPP assegurou que a segurança e socorro continua a ser fulcral para o JPP, que tem no seu programa novos investimentos, como a aquisição de um veículo de transporte de pessoal, a aquisição de mais uma Ambulância de Socorro, de mais um Veículo Urbano de Combate a Incêndio, o recrutamento de um Adjunto de Comando, a aquisição de EPI Florestal, a aquisição de Fatos de Protecção de Combate a Incêndios Urbanos.

“A forma como temos gerido a autarquia e a protecção civil municipal tem sido balizada pelas necessidades da população, pela realidade do nosso concelho e pela realidade mais vasta dos novos desafios que se colocam no âmbito das alterações climáticas, que exigem investimento e preparação para enfrentar calamidades várias. Hoje, mais do que nunca, a salvaguarda da vida humana e do património florestal e ambiental deve estar no centro de qualquer programa de governo, seja ao nível autárquico, seja em outras esferas mais abrangentes”, destacou.