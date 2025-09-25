Transinsular renova identidade visual após 40 anos de actividade

A Transinsular, empresa com mais de quatro décadas de experiência no sector da logística marítima, apresentou a sua nova identidade visual, marcando o início de uma nova era para a companhia. A renovação da imagem de marca traduz o posicionamento modernizado da empresa, refletindo dinamismo e sustentabilidade sem comprometer a essência do seu legado histórico.

O novo logotipo da Transinsular inspira-se na carga como representação central da sua missão empresarial. Conforme explica a empresa, a identidade visual renovada incorpora novas cores combinadas com um lettering contemporâneo, destacando particularmente o "T" como símbolo de força e união. Esta abordagem oficializa a criação de uma marca única e com alcance global.

A empresa mantém a sua missão de fomentar o desenvolvimento económico, integrar territórios e promover a sustentabilidade, preservando a paixão por servir que sempre a caracterizou ao longo dos seus 40 anos de atividade.

Eduardo Galo, CEO da Transinsular, sublinhou o significado profundo desta transformação: "A apresentação da nova imagem da Transinsular representa muito mais do que uma mudança estética. É o reflexo do nosso compromisso contínuo com a excelência e a inovação, bem como a determinação em evoluir ao lado de nossos clientes e parceiros. O futuro que hoje iniciamos será sustentado pela mesma paixão que nos trouxe até aqui: a de servir bem e contribuir para o desenvolvimento sustentável por onde actuamos".

Para Inês Oliveira, directora corporativa de Comunicação e Marca do Grupo ETE, a transformação representa um marco importante: "A nova identidade da Transinsular é o reflexo de um novo ciclo que conjuga modernidade, sustentabilidade e proximidade. Inspirada no legado de mais de 40 anos e no ADN do Grupo ETE, esta imagem traduz a força e a união de uma marca que se apresenta mais dinâmica e orientada para o futuro, mas que mantém a mesma essência. Queremos continuar a construir relações sólidas e duradouras com clientes, parceiros e comunidades, com a paixão e o propósito que sempre nos guiaram".

A nova imagem marca "o início de uma era em que a Transinsular pretende estar ainda mais próxima dos seus clientes, com serviços ajustados às necessidades atuais e futuras do mercado, sempre orientada por um propósito claro: A sua carga. O nosso compromisso", conclui a empresa.