MEO anuncia cobertura móvel nos túneis entre o aeroporto e a Calheta

A CEO da MEO, Ana Figueiredo, anunciou hoje, no evento Tech Trends, uma notícia aguardada há muito por todos os madeirenses: a modernização integral dos túneis da via rápida entre o Aeroporto da Madeira e a Calheta, que passam a contar com cobertura total de voz e dados móveis, incluindo 5G.

O anúncio foi recebido com palmas pelo Presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, por três secretários regionais, pela Presidente da Assembleia Legislativa e por vários autarcas presentes na sessão.

Ana Figueiredo recordou que, nos últimos cinco anos, a MEO investiu 3,5 milhões de euros na Região Autónoma da Madeira, garantindo que a cobertura móvel em 4G e 5G atinge já praticamente a totalidade do território.

Para além de constituir uma resposta a uma reivindicação antiga dos automobilistas madeirenses, esta modernização reforça a segurança rodoviária, permite comunicação contínua em todo o percurso e assegura uma ligação mais estável, tanto para residentes como para turistas.

A CEO da MEO salientou que este investimento está alinhado com a estratégia de inovação digital da operadora e com a visão de futuro da Madeira, tornando a Região “um território cada vez mais conectado e preparado para os desafios da sociedade digital”.