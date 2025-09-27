Sanas e bombeiros resgatam turista no Cais do Sardinha
Um turista com cerca de 60 anos sentiu-se mal esta tarde quando percorria a Vereda da Ponta de São Lourenço, no Caniçal.
O alerta foi dado aos Bombeiros Municipais de Machico, que se deslocaram até à marina do ‘Dreams Madeira’ para embarcar no bote do SANAS Madeira e resgatar a vítima.
O homem será resgatado por mar.
Mais Casos
/tag/listagem/casos-do-dia/
A carregar...
Não existe mais conteúdo
Carregar mais notícias
Erro ao carregar mais conteúdo