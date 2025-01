Funchal assinala Dia Mundial do Cancro com acção de sensibilização e debate

O Dia Mundial do Cancro será assinalado pela Câmara Municipal do Funchal com uma acção de sensibilização e debate, promovidos no dia 5 de Fevereiro, a partir das 14h30, na Sala da Assembleia Municipal do Funchal. 'Olhares sobre a Promoção de Contextos de Saúde e Bem-Estar' será o tema em destaque.

A acção vai contar com a colaboração e participação do Núcleo Regional da Madeira da Liga Portuguesa de Luta Contra o Cancro, representado pelo presidente, Ricardo Sousa, pela Secretária-Geral, Helena Silva, e pela Coordenadora da Unidade de Psico-Oncologia, Marla Vieira. O programa inclui ainda as intervenções de dois profissionais da área da saúde, a médica cirurgiã Maria Olim e a nutricionista Joana Raquel Faria.

Este é um evento que se destina à população em geral, que "procurará oferecer mais um espaço de informação, sensibilização e debate sobre o cancro como problema de saúde pública". Em debate estará a incidência de neoplasias malignas potencialmente evitáveis, a melhoria da sobrevivência e da qualidade de vida dos doentes, o apoio aos sobreviventes e o papel dos cuidadores informais.

A sessão de abertura será presidida pela vereadora Helena Leal, responsável pelos pelouros da Saúde e Social, e consequente presidente do Conselho Municipal de Saúde e Bem-Estar da Câmara Municipal do Funchal.