CMF e Marítimo promovem acção de sensibilização ambiental

A Câmara Municipal do Funchal, através do Departamento de Ambiente, e o Clube Sport Marítimo, promoveram uma acção conjunta de sensibilização ambiental no Estádio dos Barreiros este sábado, 25 de Janeiro.

A iniciativa inserida nas comemorações do Dia Mundial da Educação Ambiental, assinalado ontem, decorreu durante o intervalo do jogo entre o C.S. Marítimo e o Paços de Ferreira.

Em nota emitida, a autarquia destaca que a acção, realizada com o objectivo de promover a correcta separação de resíduos, mobilizou adeptos, que foram desafiados a colocar diferentes tipos de resíduos nos respetivos contentores. A mascote 'Simão' também marcou presença, reforçando a mensagem de importância da preservação do ambiente.

“Todas as oportunidades são valiosas para promover as boas práticas ambientais”, afirmou a vereadora da CMF Nádia Coelho na ocasião. A autarca destacou a importância de alertar para a correta separação de resíduos e para a necessidade de manter os espaços públicos limpos.

A acção no Estádio do Marítimo faz parte de um conjunto de iniciativas promovidas pela Câmara Municipal do Funchal para celebrar o Dia Mundial da Educação Ambiental, comemorado no dia 26 de Janeiro.

Em 2024, cerca de 50 mil munícipes participaram em actividades de sensibilização ambiental promovidas pela autarquia.