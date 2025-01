Doentes com cancro desesperam por falta de medicamento

Falta de remédio atrasa tratamento do cancro é a manchete desta edição do DIÁRIO de 19 de Janeiro de 2025. "Há mais doentes oncológicos que não conseguem cuidados de saúde por falta do medicamento na farmácia do Hospital. SESARAM confirma ruptura e garante já ter adquirido o fármaco, mas não adianta data de chegada, nem aponta alternativa", acrescentamos. Um drama que pode ficar a conhecer nas páginas 6 e 7.

Outro tema é mais um 'Geração do Futuro', com o titulo Jovem biólogo marinho madeirense estuda fitoplâncton na Antártida. O seu nome é Afonso Ferreira e "realiza a sua quarta expedição ao lugar mais frio da Terra para avaliar o ecossistema aquático e o equilíbrio da atmosfera". Para ler nas páginas 2 e 3.

Em termos políticos, Estados Gerais do PS-M estão de volta. Acrescentamos que "Gonçalo Leite Velho coordena a iniciativa que visa abrir o partido à sociedade civil, retomando os ciclos de debates que visam discutir ideias e encontrar as soluções para os problemas dos madeirenses". Para ler na página 5.

Ao nível das próximas eleições, CDS corta amarras com PSD é o título em destaque. "Dirigentes centristas entendem que os social-democratas não podem 'usar e descartar' o partido conforme as conveniências", sendo que na mesma página 4, fique a saber que o "Parlamento madeirense vai ser dissolvido daqui a uma semana".

Por fim, ao nível desta primeira p+agina saiba que há Menos multas por maus-tratos a animais, sendo que a "GNR instaurou 237 processos de contra-ordenação relativos ao bem-estar animal em 2024". Saiba mais na página 12.

