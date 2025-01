ANS assinala Dia Nacional do Sargento

A ANS – Associação Nacional de Sargentos, dá início às comemorações do '31 de Janeiro – Dia Nacional do Sargento'. Este período de comemorações, com eventos a acontecer por todo o país durante três semanas, tem início a 24 de Janeiro, na Região Autónoma da Madeira, com a realização de um jantar norestaurante 'Fados', Caniço de Baixo.º

Na noite de 30 de Janeiro terão lugar eventos comemorativos em Chaves, Viseu e Vila Real. Já a 31 de Janeiro, para além de eventos em Évora e Abrantes, (à hora do almoço) e em Castelo Branco (à hora do jantar), há um programa especial na cidade do Porto, local da Revolta de 31 de Janeiro de 1891. De manhã, cerca das 10H30, decorrerá uma cerimónia de homenagem no cemitério do Prado do Repouso, junto ao monumento “Paz aos Vencidos do 31 de Janeiro”, e à noite, na Quinta dos Choupos, Choupal dos Melros, Fânzeres, Gondomar, terá lugar uma iniciativa evocativa desta efeméride histórica.

Entretanto, a 1 de Fevereiro, a par da Assembleia Geral Eleitoral, para eleição dos novos Órgãos Sociais da ANS para o biénio 2025/2026, terá lugar a comemoração central, com espaço debate e discussão de matérias socioprofissionais que muito preocupam os Militares em geral, e os Sargentos em particular. Este evento decorrerá em Lisboa, na Casa do Alentejo, a partir das 10H00.

No dia 2 de Fevereiro haverá iniciativas em Tavira (hora de almoço) e Foia/Monchique (hora de jantar), a 4 de Fevereiro em Leiria/Monte Real, a 5 de Fevereiro no Entroncamento e a 6 de Fevereiro em Beja. Está previsto um jantar a 11 de Fevereiro em Queluz e aguarda-se a confirmação de outros eventos noutras localidades.

O encerramento das comemorações em 2025, a acontecer na Região Autónoma dos Açores,estando previstas iniciativas no dia 14 de Fevereiro na Ilha Terceira e o no dia 15 de Fevereiro em São Miguel, no Clube Desportivo de Santo António, Ponta Delgada.

Para além do aspecto comemorativo, estes eventos têm como objectivo debater com os dirigentes, delegados, associados e militares em geral, a situação socioprofissional e familiar dos Sargentos, assim como reflectir sobre as alterações legislativas que mais afectam este universo de cidadãos e as possíveis formas de defender a Condição Militar