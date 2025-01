PSP regista 169 infrações ao Código de Estrada em campanha de sensibilização

Através da campanha de segurança rodoviária 'Ao volante, o telemóvel pode espera', da responsabilidade da Polícia de Segurança Pública e da Direção Regional de Transportes e Mobilidade Terrestre (DRTMT), que decorreu entre os dias 14 e 20 de Janeiro, foi possível detectar169 infrações ao Código de Estrada.

Durante a campanha, que teve como objectivo alertar os condutores para as consequências negativas e mesmo fatais do uso indevido do telemóvel durante a condução, o Comando Regional da PSP Madeira procedeu à fiscalização de 1.256 veículos.

Em nota enviada, a PSP realça que, destas infrações, 12 foram por uso indevido do telemóvel durante a condução, 11 por falta de cinto de segurança, 13 por falta de inspeção periódica obrigatória, 11 por falta de seguro e 6 por condução sob o efeito do álcool. Registaram-se ainda 19 detenções por crimes rodoviários (álcool, falta de habilitação e desobediência).

Esta foi a primeira das 11 campanhas de sensibilização e de fiscalização planeadas no âmbito do Plano Nacional de Fiscalização (PNF) de 2025. Até ao final do ano serão realizadas mais dez campanhas, uma por mês, com acções de sensibilização e de fiscalização.

O PNF de 2024 consagrou como prioritários os temas Velocidade, Álcool, Acessórios de segurança, Telemóvel e veículos de duas rodas a motor.

À semelhança de 2024, serão realizadas durante este ano campanhas de sensibilização e de fiscalização com as mesmas temáticas.

Na campanha “Ao volante, o telemóvel pode esperar” foram sensibilizados cerca 100 condutores e passageiros, a quem foram transmitidas as seguintes mensagens:

Os condutores que utilizam o telemóvel durante a condução são mais lentos a reconhecer e a reagir a perigos;

A distração ocorre quando duas tarefas mentais, conduzir e utilizar o telemóvel, são executadas ao mesmo tempo, o que provoca lapsos de atenção e erros de avaliação;